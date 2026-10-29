Российский удар по Чернигову унес жизнь 15-летней гимнастки

В результате российского обстрела центра Чернигова 29 октября погибла 15-летняя Яна Пешкова. Девушка занималась художественной гимнастикой в местной студии Magic sports, где её вспоминают как светлую, искреннюю и улыбчивую воспитанницу. Позже стало известно, что жертвой этого же удара стала ещё одна 15-летняя девушка — Мария Мозгова.

Российская атака на Чернигов 29 октября унесла жизнь 15-летней Яны Пешковой. Девушка была воспитанницей местной студии художественной гимнастики «Magic sports». В студии рассказали, что Яна была не просто их воспитанницей, а частью большой спортивной семьи. Там вспоминают девушку, её улыбку, мечты и планы, которым теперь не суждено было сбыться. «Ей было всего 15 лет. Она была воспитанницей нашей студии, частью нашей спортивной семьи. Девочкой, у которой впереди должна была быть целая жизнь, столько мечтаний, планов и счастливых моментов… Но Россия решила иначе», — написали представители «Magic sports».

Для тренеров и тех, кто занимался вместе с Яной, её гибель стала тяжёлой утратой. В студии подчеркнули, что девушка навсегда останется в их памяти светлой, искренней и улыбчивой. «Нет слов, способных утешить такую боль. Светлая память. Наша Яна — наш ангелочек», — говорится в сообщении.

Представители Magic sports также выразили соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Яну. Её жизнь оборвалась в 15 лет — в возрасте, когда впереди ещё столько открытий, планов и возможностей.

Вместе с Яной погибла ещё одна школьница

Впоследствии стало известно ещё об одной погибшей в результате российского удара по Чернигову. Ею стала 15-летняя Мария Мозгова. Обе девушки учились в Черниговском лицее №1. Их жизни оборвались из-за российской атаки на центр города. Гибель двух школьниц стала ещё одним трагическим последствием российских ударов по украинским городам. По сообщению спортивной студии, Яна была частью их сообщества, где её будут помнить как талантливую и жизнерадостную девушку.

Светлая память Яне Пешковой и Марии Мозговой. Соболезнования родным, друзьям, одноклассникам и всем, кто их знал. О её гибели сообщили представители спортивного заведения в Instagram.

В Черниговской области российские военные нанесли удар с помощью FPV-дронов по учебному объекту в Новгород-Северской общине. Информации о последствиях атаки пока нет.

Российские войска в ночь на 26 октября обстреляли частное предприятие и склад в Черниговской области. В результате атаки возникли пожары, два человека пострадали.

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