Военно-воздушные силы продемонстрировали обломки российского дрона, в результате удара которого в Днепре погибли 14 человек

После очередного террористического нападения на Днепр российская пропаганда, как обычно, развернула волну фейков о том, что в трагедии якобы виновата украинская ПВО. В командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины подчеркнули, что цель врага очевидна и неизменна — циничное оправдание собственных военных преступлений, запугивание украинцев и попытки переложить ответственность за гибель гражданского населения.

В подтверждение прямого попадания военнослужащие обнародовали фотографии с места происшествия. На фото запечатлен двигатель российского реактивного беспилотника непосредственно в воронке на перроне железнодорожного вокзала в Днепре, что является очередным доказательством целенаправленного удара РФ по мирной инфраструктуре и людям.

В Воздушных силах призвали граждан доверять исключительно проверенным источникам информации.

Источник: командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, 29 октября оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. В результате атаки погибли 14 гражданских лиц, ещё более 10 получили ранения, многие из них находятся в тяжёлом состоянии.

«Укрзализныця» уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры. По данным компании, на вокзале заранее объявили воздушную тревогу, а после обнаружения повышенной опасности пассажиров электропоезда, который должен был следовать в Запорожье, начали эвакуировать. До момента удара оставалось более 10 минут.

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