Po kolejnym ataku terrorystycznym na Dniepr rosyjska propaganda, zgodnie z tradycją, rozpowszechniła falę fałszywych informacji, jakoby za tragedię rzekomo odpowiadała ukraińska obrona przeciwlotnicza. Dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy podkreśliło, że cel wroga jest oczywisty i niezmienny — cyniczne usprawiedliwianie własnych zbrodni wojennych, zastraszanie Ukraińców oraz próby zrzucenia odpowiedzialności za śmierć ludności cywilnej.

Na potwierdzenie bezpośredniego trafienia żołnierze opublikowali zdjęcia z miejsca zdarzenia. Na zdjęciach widać silnik rosyjskiego bezzałogowego samolotu odrzutowego bezpośrednio w kraterze na peronie dworca kolejowego w Dnieprze, co stanowi kolejny dowód celowego ataku Federacji Rosyjskiej na infrastrukturę cywilną i ludność.

Siły Powietrzne wezwały obywateli do polegania wyłącznie na sprawdzonych źródłach informacji.

Źródło: dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Przypomnijmy, że 29 października okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze. W wyniku ataku zginęło 14 osób cywilnych, a ponad 10 zostało rannych, z czego wiele znajduje się w stanie krytycznym.

Ukrzaliznytsia doprecyzowała okoliczności rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku którego zginęli i zostali ranni pasażerowie cywilni. Według danych przedsiębiorstwa na dworcu ogłoszono z wyprzedzeniem alarm powietrzny, a po wykryciu podwyższonego zagrożenia rozpoczęto ewakuację pasażerów pociągu elektrycznego, który miał jechać do Zaporoża. Do momentu uderzenia pozostało ponad 10 minut.

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