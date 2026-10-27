Російські війська атакували навчальний заклад на Чернігівщині FPV-дронами

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На Чернігівщині російські військові завдали удару FPV-дронами на оптоволокні по навчальному об’єкту в Новгород-Сіверській громаді. Інформації про наслідки атаки наразі немає.

Про це начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов повідомив у Фейсбуці.

«Сьогодні, 27 жовтня, близько 09:45, у селі Чайкине зафіксовано ворожий обстріл із застосуванням FPV-дронів на оптоволокні. Унаслідок атаки відбулося влучання на території Чайкинського навчально-виховного комплексу», — написав він.

Зазначається, що додаткові відомості щодо потерпілих уточнюються.

Джерело: Олександр Селіверстов

Нагадаємо, на Хмельниччині російська атака критично пошкодила електрообладнання.

На Харківщині через російські удари загинули троє людей, ще восьмеро поранені.

Також Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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