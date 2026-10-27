Rosyjskie wojska zaatakowały placówkę edukacyjną w obwodzie czernihowskim za pomocą dronów FPV

W obwodzie czernihowskim rosyjscy żołnierze przeprowadzili atak za pomocą dronów FPV, kierując je wzdłuż kabla światłowodowego, na obiekt szkoleniowy w gminie Nowogród Siewierski. Na razie nie ma informacji na temat skutków ataku.

Informację tę podał na Facebooku szef rejonowej administracji wojskowej w Nowogrodzie-Siwerskim, Ołeksandr Seliverstow.

„Dzisiaj, 27 października, około godziny 09:45, w miejscowości Czajkine odnotowano ostrzał wroga z wykorzystaniem dronów FPV poruszających się po światłowodzie. W wyniku ataku doszło do trafienia na terenie kompleksu edukacyjno-wychowawczego w Czajkinie” – napisał.

Podano, że dodatkowe informacje dotyczące ofiar są obecnie weryfikowane.

Źródło: Ołeksandr Seliverstow

Przypomnijmy, że w obwodzie chmielnickim rosyjski atak spowodował poważne uszkodzenia urządzeń elektrycznych.

W obwodzie charkowskim w wyniku rosyjskich ataków zginęły trzy osoby, a osiem zostało rannych.

Rosja przeprowadziła również masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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