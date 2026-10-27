Od początku 2026 roku obwód rówieński przyjął już 19. pociąg ewakuacyjny. Tym razem do regionu przybyło 36 osób, w tym troje dzieci i sześciu pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej.

Informację tę podały Ukrzaliznytsia oraz służba psychologiczna Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy.

Ratownicy pomogli ewakuowanym pasażerom wysiąść z pociągu i przenieść rzeczy osobiste. Ludzie przybyli do obwodu rówieńskiego w poszukiwaniu bezpieczeństwa i możliwości rozpoczęcia życia w spokojniejszych warunkach.

Każda ewakuacja to wymuszone pożegnanie z domem i nadzieja na bezpieczną przyszłość. Dlatego ratownicy i inne służby pomagają ludziom nie tylko dotrzeć do miejsca przeznaczenia, ale także uzyskać niezbędne wsparcie w tej trudnej chwili.

„Za każdą ewakuacją kryją się ludzkie losy, wymuszone pożegnanie z domem i nadzieja na spokojniejsze życie. Naszym zadaniem jest otoczyć tych ludzi troską, pomóc im i wesprzeć w tej trudnej chwili” – zaznaczyli przedstawiciele służb.

Informację tę przekazała Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

Przypomnijmy, że przymusową ewakuację rodzin z dziećmi wprowadzono we wszystkich miejscowościach gmin Kramatorska i Słowiańska z powodu ciągłych rosyjskich ostrzałów.

W obwodzie charkowskim Siły Obronne Ukrainy po raz pierwszy od początku wojny przeprowadziły ewakuację powietrzną rannego bezpośrednio z pola bitwy. Na kierunku kupiańskim za pomocą dużego drona udało się ewakuować z pozycji 49-letniego żołnierza Kostiantyna, który stracił obie nogi.

Żołnierz Siergiej Gnezdilow stwierdził, że Kramatorsk jest strefą działań wojennych, gdzie ludność cywilna jest stale narażona na niebezpieczeństwo z powodu ataków rosyjskich dronów. Jego zdaniem państwo powinno zapewnić przymusową ewakuację cywilów z miasta.

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