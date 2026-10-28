W Ukrainie Wschodniej zginął kanadyjski ratownik zwierząt Jesse Adams, założyciel organizacji RainCoast Dog Rescue Society z siedzibą w Victorii na wyspie Vancouver. Jak podaje Global News, zmarł wskutek ciężkich obrażeń po uderzeniu drona FPV w samochód, którym przewoził zwierzęta.

Podróż do Ukrainy Wschodniej

Przed wyjazdem Adams napisał na Facebooku, że wyrusza na misję ratunkową do Ukrainy Wschodniej. Dwa dni później, według RainCoast Dog Rescue Society, dron FPV trafił w samochód, którym transportował zwierzęta. Ratownik doznał ciężkich obrażeń i przeszedł pilną operację, jednak lekarzom nie udało się uratować jego życia.

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Ewakuacja zwierząt

Dyrektorka wykonawcza Victoria Humane Society Penny Stone powiedziała, że Adams wielokrotnie jeździł do Ukrainy i Kabulu, tam gdzie potrzebna była pomoc. Według niej w Ukrainie ratował nie tylko psy, lecz także tygrysy, lwy, świnie, kozy i inne zwierzęta. Jeździł również do niewielkich społeczności, aby pomagać ich mieszkańcom.

RainCoast Dog Rescue Society w komunikacie o śmierci Adamsa oświadczyło, że poświęcił on życie ochronie zwierząt. Dyrektorka programowa SPCA International Lori Kalef powiedziała, że Adams i jego zespół, według szacunków, ewakuowali z dotkniętej wojną Ukrainy do 1 tysiąca zwierząt.

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