加拿大动物救援者杰西·亚当斯在乌克兰东部遇难。他是总部位于温哥华岛维多利亚的RainCoast Dog Rescue Society组织创始人。据加拿大环球新闻报道，他所驾驶的运送动物车辆遭FPV无人机袭击后，因重伤不治身亡。

前往乌克兰东部

出发前，亚当斯在Facebook上写道，他将前往乌克兰东部执行救援任务。两天后，据RainCoast Dog Rescue Society称，一架FPV无人机击中了他运送动物的车辆。这名救援者伤势严重并接受了紧急手术，但医生未能挽救他的生命。

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动物撤离

维多利亚人道协会执行主任彭妮·斯通表示，亚当斯曾多次前往乌克兰和喀布尔等需要帮助的地方。她说，在乌克兰，他救助的不仅有狗，还有老虎、狮子、猪、山羊及其他动物。他还前往小型社区帮助当地居民。

RainCoast Dog Rescue Society在宣布亚当斯死讯时表示，他将一生奉献给了保护动物。SPCA International项目主任洛里·卡莱夫表示，据估计，亚当斯及其团队已从受战争影响的乌克兰撤离了多达1000只动物。

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