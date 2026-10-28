В восточной Украине погиб канадский спасатель животных Джесси Адамс — основатель организации RainCoast Dog Rescue Society, базирующейся в Виктории на острове Ванкувер. Как сообщает Global News, он умер от тяжелых ранений после удара FPV-дрона по автомобилю, которым перевозил животных.

Поездка в восточную Украину

Перед поездкой Адамс написал в Facebook, что отправляется на спасательную миссию в восточную Украину. Через два дня, по информации RainCoast Dog Rescue Society, FPV-дрон попал в автомобиль, которым он перевозил животных. Спасатель получил тяжелые ранения и перенес экстренную операцию, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

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Эвакуация животных

Исполнительный директор Victoria Humane Society Пенни Стоун рассказала, что Адамс неоднократно ездил в Украину и Кабул — туда, где была нужна помощь. По ее словам, в Украине он спасал не только собак, но и тигров, львов, свиней, коз и других животных. Также он ездил в небольшие общины, чтобы помогать их жителям.

RainCoast Dog Rescue Society в сообщении о смерти Адамса заявила, что он посвятил жизнь защите животных. Директор программ SPCA International Лори Калеф сказала, что Адамс и его команда, по оценкам, эвакуировали из охваченной войной Украины до 1 тысячи животных.

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