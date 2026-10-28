В Херсоне стало тише благодаря прекращению огня в районе Олешек

В районе Олешек в Херсонской области продолжается прекращение огня. Благодаря этому Херсон уже несколько дней не подвергается массированным ударам, а местные жители могут спокойнее выходить на улицы. Президент Владимир Зеленский назвал это большим успехом и поблагодарил США за инициативу провести гуманитарную миссию.

По словам президента, договоренность касается конкретного района, однако её последствия ощутимы и в соседнем Херсоне. Город расположен в той же области, поэтому прекращение огня возле Олешек дало его жителям несколько дней передышки от массированных российских ударов. «Конечно, замечательно, что сейчас нет никаких массированных ударов по нашему городу Херсону, потому что он находится в той же области», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что эти несколько дней имеют большое значение для людей. По его словам, местные жители уже могут выходить на улицы, а отсутствие массированных атак дает городу возможность немного передохнуть. «И мы очень рады, потому что у людей есть эти два-три дня прекращения огня, (…) и вы сейчас можете увидеть их на улицах. Это огромный успех», — сказал глава государства.

Зеленский поблагодарил США за гуманитарную инициативу

Отдельно Владимир Зеленский выразил благодарность американской стороне за инициативу провести гуманитарную миссию в районе Олешко. Президент надеется, что она завершится успешно. Прекращение огня дает людям возможность воспользоваться коротким перерывом в боевых действиях. В то же время Зеленский подчеркнул важность результата этой миссии.

Об этом президент рассказал во время пресс-конференции в Гааге, отвечая на вопросы журналистов. О прекращении огня возле Олешек Владимир Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Гааге.

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области в течение 30 часов режима тишины не было зафиксировано ни одного инцидента. Это позволило продолжить гуманитарную миссию, направленную на помощь гражданскому населению и создание условий для безопасного выезда людей из города.

Ранее в Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня.

Между тем советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.

Кроме того, Папа Римский поговорил по телефону с Путиным и призвал к перемирию в Олешках.

В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.

В районе оккупированных Олешек в Херсонской области режим тишины для проведения гуманитарной операции будет действовать до 22:59 1 ноября. Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Режим тишины ввели 27 октября.





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