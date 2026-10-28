Российские войска активизировали пехотные атаки на приграничных районах Харьковской и Сумской областей — ГПСУ

На границе Сумской и Харьковской областей войска РФ задействуют пехотные группы для проведения штурмовых операций, тогда как в Черниговской области подобной активности не зафиксировано. Об этом 28 октября сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По данным ГПСУ, наибольшая интенсивность пехотных атак наблюдается в Вовчанской и Вильхуватской общинах Харьковской области, а также в направлении отдельных населенных пунктов Конотопской и Шосткинской общин в Сумской области.

В то же время активности вражеских диверсионно-разведывательных групп в течение последних дней не зафиксировано. Враг продолжает интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы приграничной территории, большинство из которых приходится на Харьковскую и Сумскую области. Кроме того, пограничники обезвреживают российские беспилотники, следующие через Черниговскую область в сторону белорусской границы для активации ретрансляторов — только за последние сутки подразделения ГПСУ сбили около 40 БПЛА типов «Шахед» и «Гербера».

Источник: «Укринформ».

Беларусь помогает российским дронам атаковать Украину — Демченко.

Пассажиропоток на западных участках государственной границы Украины традиционно увеличивается накануне выходных. В то же время на данный момент значительных очередей в пунктах пропуска не наблюдается. О ситуации на границе сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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