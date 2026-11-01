Путин готов поговорить с Зеленским по телефону — заявление Кремля

1 ноября помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор якобы готов ответить на телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского. При этом он вновь предложил украинскому лидеру приехать в Москву для переговоров.

Юрий Ушаков утверждает, что Путин якобы никогда не отказывался от разговора с Зеленским. По его словам, если украинский президент позвонит, российский лидер должен ответить. «Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров», — заявил помощник российского диктатора.

Ушаков также повторил позицию Кремля относительно возможного места переговоров. Он заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если действительно хочет поговорить с Путиным. «Он же посылает сигналы через разные источники. Хочет, раз так хочет переговорить, — пусть приезжает», — сказал Ушаков.

Таким образом, в Кремле заявили о готовности Путина к телефонному разговору, но в то же время вновь озвучили предложение провести переговоры в Москве. В комментариях Ушакова не говорится о согласованной дате или времени возможного звонка, а также о конкретных договоренностях относительно переговоров. Заявление помощника Путина само по себе не свидетельствует о том, что разговор между президентами уже готовится или что стороны договорились о встрече. Об этом Ушаков сказал в комментарии российским СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Финляндии и Норвегии передать Владимиру Путину определенные сигналы во время телефонных разговоров. Эти контакты с российской стороной были предварительно согласованы с Киевом.

Напомним, что Путин не намерен отказываться от захвата Донбасса — Reuters.



Дональд Туск оценил результаты беседы лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США и Россия не смогут договориться о завершении войны без участия Украины. Он подчеркнул, что за столом переговоров также должны присутствовать европейские страны, ведь от будущего соглашения будет зависеть безопасность всего континента. Об этом Мерц сказал 27 октября во время выступления в Сингапуре.

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