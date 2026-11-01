Путін готовий поговорити із Зеленським телефоном — заява Кремля

1 листопада помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор нібито готовий відповісти на телефонний дзвінок президента України Володимира Зеленського. Водночас він знову запропонував українському лідеру приїхати до Москви для переговорів.

Юрій Ушаков стверджує, що Путін нібито ніколи не відмовлявся від розмови із Зеленським. За його словами, якщо український президент зателефонує, російський лідер має відповісти. «Я думаю, що відповість, звичайно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов», — заявив помічник російського диктатора.

Ушаков також повторив позицію Кремля щодо можливого місця переговорів. Він заявив, що Зеленський може приїхати до Москви, якщо справді хоче поговорити з Путіним. «Він же надсилає сигнали через різні джерела. Хоче, раз так хоче переговорити, — нехай приїжджає», — сказав Ушаков.

Таким чином, у Кремлі заявили про готовність Путіна до телефонної розмови, але водночас знову озвучили пропозицію провести переговори в Москві. У коментарях Ушакова не йдеться про узгоджені дату чи час можливого дзвінка, а також про конкретні домовленості щодо переговорів. Заява помічника Путіна сама по собі не свідчить про те, що розмова між президентами вже готується або що сторони домовилися про зустріч. Про це Ушаков сказав у коментарі російським ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський попросив лідерів Фінляндії та Норвегії передати Володимиру Путіну певні сигнали під час телефонних розмов. Ці контакти з російською стороною попередньо узгодили з Києвом.

Нагадаємо, що Путін не має наміру відмовлятися від захоплення Донбасу — Reuters.



Дональд Туск оцінив результати розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з путіним.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США та Росія не зможуть домовитися про завершення війни без участі України. Він наголосив, що за столом переговорів також мають бути європейські країни, адже від майбутньої угоди залежатиме безпека всього континенту. Про це Мерц сказав 27 жовтня під час виступу в Сінгапурі.

Читай нас у