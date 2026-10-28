Na granicy obwodów sumskiego i charkowskiego wojska RF wykorzystują oddziały piechoty do działań szturmowych, podczas gdy w obwodzie czernihowskim nie odnotowano podobnej aktywności. Poinformował o tym 28 października rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczeko.

Według danych Państwowej Służby Granicznej Ukrainy największa intensywność ataków piechoty obserwowana jest w gminach Wołczańska i Wilchuwacka w obwodzie charkowskim, a także w kierunku poszczególnych miejscowości w gminach Konotopskiej i Szostkowskiej w obwodzie sumskim.

Jednocześnie w ostatnich dniach nie odnotowano aktywności wrogich grup dywersyjno-rozpoznawczych. Wróg kontynuuje intensywny ostrzał artyleryjski i moździerzowy terenów przygranicznych, z czego większość przypada na obwody charkowski i sumski. Ponadto straż graniczna neutralizuje rosyjskie drony, które przemieszczają się przez obwód czernihowski w kierunku granicy z Białorusią w celu aktywacji retransmiterów — tylko w ciągu ostatniej doby oddziały Państwowej Służby Granicznej Ukrainy zestrzeliły około 40 bezzałogowych statków powietrznych typu „Shahed” i „Gerbera”.

Źródło: „Ukrinform”.

Białoruś pomaga rosyjskim dronom w atakowaniu Ukrainy — Demczanko.

Ruch pasażerski na zachodnich odcinkach granicy państwowej Ukrainy tradycyjnie wzrasta w przededniu weekendu. Jednocześnie na chwilę obecną nie obserwuje się znaczących kolejek na przejściach granicznych. O sytuacji na granicy poinformował rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczence.

Czytaj nas na