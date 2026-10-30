W nocy z 29 na 30 października rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę trzema rakietami lotniczymi i dronami. Siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały wszystkie trzy pociski oraz 96 wrogich dronów. Jednocześnie w 17 lokalizacjach odnotowano trafienia rosyjskich celów powietrznych. Dane dotyczące skutków ataku są obecnie weryfikowane.

Jak podano, od godziny 18:00 w czwartek, 29 października, rosyjscy najeźdźcy zaatakowali Ukrainę rakietami balistycznymi Iskander-M/S-400/KN-23, czterema kierowanymi pociskami lotniczymi typu Ch-59/69, a także 113 dronami uderzeniowymi typu Shahed (z czego 83 to drony odrzutowe), „Gerbera” oraz dronami imitującymi typu „Parodia”.

Pociski balistyczne wystrzelono z obwodów woroneżskiego, kurskiego i briańskiego Federacji Rosyjskiej, a pociski lotnicze – z obwodu biełgorodzkiego tego agresorskiego państwa. Drony wróg wystrzeliwał z okolic swoich miejscowości Orel, Kursk i Shatalovo, a także z tymczasowo okupowanych Gwardijskiego (TOT AR Krym) i Doniecka.

Głównymi kierunkami ataku były obwody kijowski, poltawski i dniepropetrowski.

Rosyjski atak został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe przeciwlotnicze, oddziały walki radioelektronicznej i systemy bezzałogowe oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych, stan na godz. 07:30 w piątek obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 99 celów wroga: trzy kierowane pociski lotnicze X-59/69 oraz 96 dronów typu Shahed (z czego 71 to drony odrzutowe), „Gerbera” i inne typy bezzałogowych statków powietrznych.

W 17 lokalizacjach odnotowano trafienia środków powietrznego ataku RF, a w kolejnych pięciu – upadek zestrzelonych celów (odłamki).

Kilka dronów bojowych armii rosyjskiej znajduje się obecnie w przestrzeni powietrznej nad Ukrainą – działania bojowe trwają.

Informację tę podały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy na Telegramie.

Prywatne systemy obrony powietrznej zniszczyły ponad 60 celów powietrznych za pomocą zautomatyzowanych wieżyczek.

Wieżyczki obrony przeciwlotniczej zestrzeliwują drony Rosji z odległości do 1,4 km.

Siły Zbrojne Ukrainy testują na froncie zrobotyzowane wieżyczki z karabinami automatycznymi.

Przypomnijmy, że w ciągu pół roku Ministerstwo Obrony zatwierdziło ponad 1100 nowych modeli uzbrojenia.

Ministerstwo Obrony skodyfikowało i dopuściło do eksploatacji w Siłach Zbrojnych Ukrainy nowy bezzałogowy kompleks lotniczy produkcji ukraińskiej B-1. Te ultralekkie bombowce zostały stworzone do niszczenia skupisk sił żywych, pojazdów samochodowych i techniki opancerzonej.

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