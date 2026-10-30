ПВО сбила три ракеты и 96 российских дронов во время ночной атаки на Украину
В ночь на 30 октября российские войска нанесли удар по Украине тремя авиационными ракетами и беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили все три ракеты и 96 вражеских дронов. При этом в 17 точках были зафиксированы попадания российских воздушных целей. Данные о последствиях атаки уточняются.
Как отмечается, с 18:00 четверга, 29 октября, российские захватчики атаковали Украину баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400/KN-23, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 113 ударными беспилотниками типа Shahed (83 из них — реактивные), «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия».
Пуски баллистических ракет были осуществлены из Воронежской, Курской и Брянской областей РФ, авиационных — из Белгородской области страны-агрессора. Беспилотники враг запускал со сторон своих населенных пунктов Орел, Курск и Шаталово, а также из временно оккупированных Гвардейского (ВТО АР Крым) и Донецка.
Основными направлениями удара были Киевская, Полтавская и Днепропетровская области.
Российскую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30 пятницы противовоздушная оборона сбила/подавила 99 вражеских целей: три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 96 беспилотников типа Shahed (71 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА других типов.
В 17 точках зафиксированы попадания средств воздушного нападения РФ, ещё в пяти — падение сбитых целей (обломки).
Несколько ударных беспилотников российской армии в настоящее время находятся в небе над Украиной — боевые действия продолжаются.
Об этом Воздушные силы Вооружённых сил Украины сообщили в Telegram.
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