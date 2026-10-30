在针对乌克兰的夜间袭击中，防空部队击落了三枚导弹和96架俄罗斯无人机

10月30日夜间，俄军向乌克兰发射了三枚航空导弹并出动无人机发动袭击。 防空部队成功拦截了全部三枚导弹和96架敌方无人机。与此同时，在17处地点记录到了俄罗斯空中目标的命中。关于此次袭击后果的具体数据仍在核实中。

据报道，自10月29日（周四）18:00起，俄罗斯侵略者使用“伊斯坎德尔-M”/“S-400”/“KN-23”弹道导弹、 4枚X-59/69型制导航空导弹，以及113架“沙赫德”（其中83架为喷气式）、“赫尔伯”型攻击无人机和“帕罗迪亚”型诱饵无人机。

弹道导弹是从俄罗斯联邦的沃罗涅日州、库尔斯克州和布良斯克州发射的，航空导弹则从侵略国的别尔哥罗德州发射。 敌方从其奥廖尔、库尔斯克和沙塔洛沃等居民点，以及被临时占领的格瓦尔迪耶夫斯克（克里米亚自治共和国临时被占领土）和顿涅茨克等地发射了无人机。

主要打击目标为基辅州、波尔塔瓦州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州。

乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战及无人机部队、机动火力小组共同击退了俄罗斯的袭击。

据初步数据，截至周五07:30，防空部队已击落/压制99个敌方目标： 3枚X-59/69制导空对地导弹，以及96架Shahed型无人机（其中71架为喷气式）、“赫尔伯”无人机及其他类型无人机。

在17处地点记录到俄罗斯联邦空中攻击武器的命中，另有5处记录到被击落目标（残骸）的坠落。

目前，俄罗斯军方的数架攻击型无人机仍在乌克兰上空盘旋——战斗仍在继续。

乌克兰武装部队空军在Telegram上通报了这一情况。

民间防空力量借助自动化炮塔摧毁了60多个空中目标。

防空炮塔可在1.4公里范围内击落俄罗斯无人机。

乌克兰武装部队正在前线测试配备自动步枪的机器人炮塔。

值得一提的是，乌克兰国防部在过去半年内已批准了1100余种新型武器装备。

国防部已对乌克兰国产新型无人机系统V-1进行规范化认证，并批准其在乌克兰武装部队中投入使用。这些超轻型轰炸机专为打击人员集群、机动车辆及装甲装备而设计。

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