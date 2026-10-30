ППО знищила три ракети та 96 російських дронів під час нічної атаки на Україну

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У ніч на 30 жовтня російські війська атакували Україну трьома авіаційними ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили всі три ракети й 96 ворожих дронів. Водночас на 17 локаціях зафіксували влучання російських повітряних цілей. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Як зазначається, із 18:00 четверга, 29 жовтня, російські загарбники атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 113 ударними безпілотниками типу Shahed (83 із них – реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Пуски балістичних ракет були здійснені з Воронезької, Курської та Брянської областей РФ, авіаційних – із Бєлгородської області країни-агресорки. Безпілотники ворог запускав із напрямків своїх населених пунктів Орел, Курськ і Шаталово, а також із тимчасово окупованих Гвардійського (ТОТ АР Крим) і Донецька.

Основними напрямками удару були Київська, Полтавська та Дніпропетровська області.

Російську атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 п'ятниці протиповітряна оборона збила/заглушила 99 ворожих цілей: три керовані авіаракети Х-59/69 та 96 безпілотників типу Shahed (71 із них – реактивний), «Гербера» й БПЛА інших типів.

На 17 локаціях зафіксовані влучання засобів повітряного нападу РФ, ще на п'яти – падіння збитих цілей (уламки).

Декілька ударних безпілотників російської армії наразі перебувають у небі над Україною – бойова робота триває.

Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Телеграмі.

Приватна ППО знищила понад 60 повітряних цілей за допомогою автоматизованих турелей.

Турелі ППО збивають дрони РФ на відстані до 1,4 км.

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Нагадаємо, Міноборони за пів року затвердило понад 1100 нових зразків озброєння.

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