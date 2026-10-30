Rosjanie zaatakowali zakład przemysłowy w obwodzie poltawskim

W nocy z 29 na 30 października rosyjskie wojska zaatakowały zakład przemysłowy w rejonie Kremenczuka w obwodzie poltawskim. Informacje na temat skutków ataku wroga są obecnie weryfikowane. Nie podano jeszcze danych dotyczących skali zniszczeń ani ewentualnych ofiar.

„W rejonie Kremenczuka wróg zaatakował jeden z zakładów przemysłowych” – czytamy w komunikacie.

Dyakivnych podkreślił, że informacje są wciąż weryfikowane.

Informacja ta pochodzi od szefa Poltawskiej Administracji Obwodowej Witalija Dyakivnycha.

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