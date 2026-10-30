Россияне атаковали промышленное предприятие в Полтавской области

В ночь на 30 октября российские войска атаковали промышленное предприятие в Кременчугском районе Полтавской области. Информация о последствиях вражеского удара в настоящее время уточняется. Данные о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не обнародованы.

«В Кременчугском районе враг атаковал одно из промышленных предприятий», — говорится в сообщении.

Дякивнич подчеркнул, что информация уточняется.

Об этом сообщается со ссылкой на главу Полтавской ОГА Виталия Дякивнича.

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