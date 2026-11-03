Россия нанесла удар по жилой застройке в Хмельницкой области, повреждены дом и автомобили

В ночь на 3 ноября российские оккупанты нанесли удар по жилой застройке в Шепетовском районе Хмельницкой области. В результате атаки были повреждены многоквартирный дом, две квартиры и два автомобиля.

По словам Сергея Тюрина, в результате удара были повреждены крыша многоквартирного дома, две квартиры и два автомобиля. Кроме того, в доме напротив выбило окна.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Пожаров в результате российской атаки также не возникло.

К ликвидации последствий российского удара привлечены коммунальные службы. Они работают на месте повреждений.

Информацию о масштабах разрушений и окончательных последствиях атаки уточняют.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

В ночь на 3 ноября 2026 года российские войска нанесли ракетные удары по энергетическим объектам Украины. Под основной атакой оказался Ладыжин, также взрывы и удары зафиксировали в Днепре и Криворожском районе.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

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