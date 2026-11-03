Rosja zaatakowała osiedle mieszkaniowe w obwodzie chmielnickim; uszkodzono dom i samochody

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjscy okupanci przeprowadzili atak na zabudowę mieszkaniową w rejonie Szepetowem w obwodzie chmielnickim. W wyniku ataku uszkodzono budynek wielorodzinny, dwa mieszkania oraz dwa samochody.

Według Siergieja Tyurina w wyniku ataku uszkodzony został dach budynku wielorodzinnego, dwa mieszkania oraz dwa samochody. Ponadto w budynku naprzeciwko wybite zostały okna.

Według wstępnych informacji nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych. W wyniku rosyjskiego ataku nie wybuchły również pożary.

Do usuwania skutków rosyjskiego ataku zaangażowano służby komunalne. Pracują one na miejscu zniszczeń.

Trwa ustalanie informacji dotyczących skali zniszczeń oraz ostatecznych skutków ataku.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Chmielnickim Siergiej Tiurin.

W nocy z 2 na 3 listopada 2026 roku wojska rosyjskie przeprowadziły ataki rakietowe na obiekty energetyczne Ukrainy. Głównym celem ataku stało się miasto Ładyzhyn, a wybuchy i uderzenia odnotowano również w Dnieprze oraz w rejonie Krywego Rogu.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowy atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

Czytaj nas na