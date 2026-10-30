Łączne straty bojowe armii rosyjskiej od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 30 października 2026 r., wynoszą około 1 586 500 żołnierzy.

W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1 590 rosyjskich najeźdźców.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, na dzień 30 października wojska rosyjskie straciły również:

czołgi — 12 450 sztuk (+1 w ciągu doby);

bojowe pojazdy opancerzone — 25 617 (+3);

systemy artyleryjskie — 51 720 (+21);

systemy rakietowe salwowe — 2246 (+1);

środki obrony przeciwlotniczej — 1728 (+1);

samoloty — 452 (+2);

śmigłowce — 356;

naziemne systemy robotyczne — 3039 (+3);

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego — 588 998 (+1589);

pociski skrzydłowe — 5140;

okręty i łodzie — 35;

łodzie podwodne — 2;

pojazdy i cysterny — 168 274 (+264);

technika specjalistyczna — 4860.

Dane dotyczące strat rosyjskich sił zbrojnych są aktualizowane.

Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Przypomnijmy, że 19 października oraz w nocy z 19 na 20 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe armii rosyjskiej. Atakom uległy punkt dowodzenia, jednostka remontowa, magazyny środków materialno-technicznych oraz miejsca skupienia sił ludzkich przeciwnika w obwodach zaporoskim, donieckim i ługańskim.

W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika. Chodzi w szczególności o liniową stację produkcyjno-dyspozytorską (LSPD) „Samara” w obwodzie samarskim oraz zakład przetwórstwa gazu „Astrachański” w obwodzie astrachańskim Federacji Rosyjskiej.

Przypomnijmy, że 2 października oraz w nocy z 2 na 3 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na szereg ważnych obiektów rosyjskich wojsk okupacyjnych. Wśród trafionych celów znalazły się: miejsce przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania dronów bojowych, punkt dowodzenia, przeprawa przez rzekę oraz baza naprawcza.

Od wieczora 29 września Siły Obronne przeprowadziły ataki na ważne obiekty wojskowe rosyjskich okupantów. Wśród trafionych celów znalazły się: magazyn dronów, punkt dowodzenia i obserwacji oraz obiekty zaopatrzeniowe wroga – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Operatorzy 413. pułku SBS „Reid” zniszczyli rosyjski system rakietowy BM-27 „Uragan” na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu zaporoskiego. Uderzenie przeprowadzili ukraińscy operatorzy systemów bezzałogowych.

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