W ciągu ostatnich 24 godzin żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy zlikwidowali kolejnych 1590 okupantów — Sztab Generalny
Łączne straty bojowe armii rosyjskiej od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 30 października 2026 r., wynoszą około 1 586 500 żołnierzy.
W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1 590 rosyjskich najeźdźców.
Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, na dzień 30 października wojska rosyjskie straciły również:
- czołgi — 12 450 sztuk (+1 w ciągu doby);
- bojowe pojazdy opancerzone — 25 617 (+3);
- systemy artyleryjskie — 51 720 (+21);
- systemy rakietowe salwowe — 2246 (+1);
- środki obrony przeciwlotniczej — 1728 (+1);
- samoloty — 452 (+2);
- śmigłowce — 356;
- naziemne systemy robotyczne — 3039 (+3);
- bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego — 588 998 (+1589);
- pociski skrzydłowe — 5140;
- okręty i łodzie — 35;
- łodzie podwodne — 2;
- pojazdy i cysterny — 168 274 (+264);
- technika specjalistyczna — 4860.
Dane dotyczące strat rosyjskich sił zbrojnych są aktualizowane.
Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.
Przypomnijmy, że 19 października oraz w nocy z 19 na 20 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe armii rosyjskiej. Atakom uległy punkt dowodzenia, jednostka remontowa, magazyny środków materialno-technicznych oraz miejsca skupienia sił ludzkich przeciwnika w obwodach zaporoskim, donieckim i ługańskim.
W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika. Chodzi w szczególności o liniową stację produkcyjno-dyspozytorską (LSPD) „Samara” w obwodzie samarskim oraz zakład przetwórstwa gazu „Astrachański” w obwodzie astrachańskim Federacji Rosyjskiej.
Przypomnijmy, że 2 października oraz w nocy z 2 na 3 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na szereg ważnych obiektów rosyjskich wojsk okupacyjnych. Wśród trafionych celów znalazły się: miejsce przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania dronów bojowych, punkt dowodzenia, przeprawa przez rzekę oraz baza naprawcza.
Od wieczora 29 września Siły Obronne przeprowadziły ataki na ważne obiekty wojskowe rosyjskich okupantów. Wśród trafionych celów znalazły się: magazyn dronów, punkt dowodzenia i obserwacji oraz obiekty zaopatrzeniowe wroga – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Operatorzy 413. pułku SBS „Reid” zniszczyli rosyjski system rakietowy BM-27 „Uragan” na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu zaporoskiego. Uderzenie przeprowadzili ukraińscy operatorzy systemów bezzałogowych.