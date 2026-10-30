За сутки бойцы ВСУ уничтожили ещё 1590 оккупантов, — Генштаб
Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2026 года, составляют около 1 586 500 военнослужащих.
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 1 590 российских захватчиков.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 30 октября российские войска также потеряли:
- танков — 12 450 единиц (+1 за сутки);
- боевые бронированные машины — 25 617 (+3);
- артиллерийские системы — 51 720 (+21);
- реактивные системы залпового огня — 2246 (+1);
- средства противовоздушной обороны — 1728 (+1);
- самолеты — 452 (+2);
- вертолёты — 356;
- наземные робототехнические комплексы — 3039 (+3);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 588 998 (+1589);
- крылатые ракеты — 5140;
- корабли и катера — 35;
- подводные лодки — 2;
- автомобильная техника и автоцистерны — 168 274 (+264);
- специальная техника — 4860.
Данные о потерях российских войск уточняются.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в Facebook.
Напомним, 19 октября и в ночь на 20 октября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии. Под удар попали пункт управления, ремонтное подразделение, склады материально-технических средств и места сосредоточения живой силы противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника. Речь идет, в частности, о линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» в Самарской области и газоперерабатывающем заводе «Астраханский» в Астраханской области РФ.
Напомним, что 2 октября и в ночь на 3 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупационных войск. Среди пораженных целей — место хранения, подготовки и запуска ударных дронов, пункт управления, переправа через реку и ремонтная база.
С вечера 29 сентября Силы обороны нанесли удары по важным военным объектам российских оккупантов. Среди пораженных целей — склад беспилотников, командно-наблюдательный пункт и объекты обеспечения противника, сообщили в Генштабе ВСУ.
Операторы 413-го полка СБС «Рейд» поразили российскую РСЗО БМ-27 «Ураган» на временно оккупированной территории Запорожской области. Удар нанесли украинские операторы беспилотных систем.