За сутки бойцы ВСУ уничтожили ещё 1590 оккупантов, — Генштаб

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2026 года, составляют около 1 586 500 военнослужащих.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 1 590 российских захватчиков.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 30 октября российские войска также потеряли:

танков — 12 450 единиц (+1 за сутки);

боевые бронированные машины — 25 617 (+3);

артиллерийские системы — 51 720 (+21);

реактивные системы залпового огня — 2246 (+1);

средства противовоздушной обороны — 1728 (+1);

самолеты — 452 (+2);

вертолёты — 356;

наземные робототехнические комплексы — 3039 (+3);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 588 998 (+1589);

крылатые ракеты — 5140;

корабли и катера — 35;

подводные лодки — 2;

автомобильная техника и автоцистерны — 168 274 (+264);

специальная техника — 4860.

Данные о потерях российских войск уточняются.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в Facebook.

Напомним, 19 октября и в ночь на 20 октября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии. Под удар попали пункт управления, ремонтное подразделение, склады материально-технических средств и места сосредоточения живой силы противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника. Речь идет, в частности, о линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» в Самарской области и газоперерабатывающем заводе «Астраханский» в Астраханской области РФ.

Напомним, что 2 октября и в ночь на 3 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупационных войск. Среди пораженных целей — место хранения, подготовки и запуска ударных дронов, пункт управления, переправа через реку и ремонтная база.

С вечера 29 сентября Силы обороны нанесли удары по важным военным объектам российских оккупантов. Среди пораженных целей — склад беспилотников, командно-наблюдательный пункт и объекты обеспечения противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

Операторы 413-го полка СБС «Рейд» поразили российскую РСЗО БМ-27 «Ураган» на временно оккупированной территории Запорожской области. Удар нанесли украинские операторы беспилотных систем.

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