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重点 与俄罗斯联邦的战争

乌克兰武装部队士兵在过去24小时内又消灭了1590名占领军——总参谋部

UA NEWS 30 十月 2026 09:08
乌克兰武装部队士兵在过去24小时内又消灭了1590名占领军——总参谋部

自2022年2月24日对乌克兰发动全面入侵以来，截至2026年10月30日，俄罗斯军队总战损人数约为1 586 500名军人。 

过去24小时内，乌克兰守军又消灭了1590名俄罗斯侵略者。

据乌克兰武装部队总参谋部数据，截至10月30日，俄军还损失了：

  • 坦克——12 450辆（较前日增加1辆）；
  • 装甲战斗车——25 617辆（+3）；
  • 火炮系统——51 720门（+21）；
  • 多管火箭炮系统——2246套（+1）；
  • 防空武器——1728件（+1）；
  • 飞机——452架（+2）；
  • 直升机——356架
  • 地面机器人系统——3039套（+3）；
  • 作战-战术级无人机——588 998 (+1589)；
  • 巡航导弹——5140；
  • 舰船及快艇——35；
  • 潜艇——2
  • 汽车及油罐车——168 274 (+264)；
  • 特种装备——4860。

关于俄军损失的数据正在进一步核实中。

乌克兰武装部队总参谋部在Facebook上发布了这一消息。

需要指出的是，10月19日及10月20日凌晨，乌克兰国防军对俄军军事设施实施了打击。 位于扎波罗热州、顿涅茨克州和卢甘斯克州的敌方指挥所、维修单位、后勤物资仓库以及兵力集结点均遭到打击。

此前对俄罗斯境内的打击已证实，敌方燃料能源综合体的一系列设施遭到破坏。 具体而言，包括位于萨马拉州的“萨马拉”线性生产调度站（ЛВДС）以及位于俄罗斯联邦阿斯特拉罕州的“阿斯特拉罕”天然气加工厂

需要指出的是，乌克兰国防军于10月2日及10月3日凌晨对俄罗斯占领军的一系列重要目标实施了打击。 被击中的目标包括：攻击型无人机的储存、准备和发射基地、指挥所、河流渡口以及维修基地

自9月29日晚起，乌克兰国防军对俄罗斯占领军的重要军事设施发动了打击。据乌克兰武装部队总参谋部通报，被击中的目标包括无人机仓库、指挥观察哨以及敌方的后勤保障设施

“突袭”特种部队第413团的操作员在扎波罗热州临时被占领土上摧毁了一门俄罗斯BM-27“风暴”多管火箭炮。此次打击由乌克兰无人机系统操作员实施。

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