Na wyspie Chortyca w Zaporożu zniszczono rosyjską bombę lotniczą FAB-500

Na wyspie Chortyca w Zaporożu pracownicy leśnictwa znaleźli rosyjską bombę lotniczą FAB-500. Specjaliści Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) zbadali teren i zniszczyli niebezpieczny ładunek bojowy, przestrzegając wszystkich środków bezpieczeństwa.

Niebezpieczny znalezisko pracownicy leśnictwa odkryli na terenie wyspy Chortyca po jednym z rosyjskich ostrzałów.

„Niebezpieczny przedmiot został znaleziony przez pracowników leśnictwa na terenie wyspy Chortyca po jednym z ostrzałów wroga. Pirotechnicy Państwowej Służby Ratowniczej, którzy przybyli na miejsce, zbadali teren i zidentyfikowali przedmiot stanowiący zagrożenie wybuchowe jako bombę FAB-500” – poinformowali ratownicy.

Prace związane z unieszkodliwieniem bomby lotniczej utrudniał trudno dostępny teren. Ze względu na ukształtowanie terenu specjalistyczny sprzęt nie mógł dotrzeć do miejsca znaleziska, dlatego saperom przyszło pokonać kilka kilometrów pieszo przez gęste zarośla.

Dodatkowym zagrożeniem była stała obawa przed atakami rosyjskich dronów. Z tego powodu pirotechnicy wielokrotnie wstrzymywali prace, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Po przygotowaniu miejsca do przeprowadzenia prac wybuchowych saperzy Państwowej Służby Ratowniczej zniszczyli bombę lotniczą FAB-500, przestrzegając wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa.

Informację tę podała na Facebooku służba prasowa Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w obwodzie zaporoskim.

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