На острове Хортица в Запорожье уничтожили российскую авиабомбу ФАБ-500

На острове Хортица в Запорожье работники лесного хозяйства обнаружили российскую авиабомбу ФАБ-500. Специалисты ГСЧС обследовали территорию и уничтожили опасный боеприпас с соблюдением всех мер безопасности.

Опасную находку работники лесного хозяйства обнаружили на территории острова Хортица после одного из российских обстрелов.

«Опасную находку обнаружили работники лесного хозяйства на территории острова Хортица после одного из вражеских обстрелов. Пиротехники ГСЧС, прибывшие на место, обследовали территорию и идентифицировали взрывоопасный предмет как ФАБ-500», — сообщили спасатели.

Работы по уничтожению авиабомбы затрудняла труднодоступная местность. Из-за особенностей рельефа специальная техника не могла добраться до места находки, поэтому саперам пришлось преодолевать несколько километров пешком через густые заросли.

Дополнительной опасностью стала постоянная угроза атак российских беспилотников. Из-за этого пиротехники неоднократно приостанавливали работы, чтобы обезопасить себя.

После подготовки места для проведения взрывных работ саперы ГСЧС уничтожили авиабомбу ФАБ-500 с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Запорожской области в Facebook.

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