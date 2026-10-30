在扎波罗热的霍尔蒂察岛上，一枚俄制FAB-500航空炸弹被销毁

在扎波罗热的霍尔蒂察岛上，林业工作人员发现了一枚俄罗斯制造的FAB-500航空炸弹。国家紧急情况部专家对该区域进行了勘察，并在严格遵守所有安全措施的前提下销毁了这枚危险弹药。

这枚危险物品是由林业工作人员在霍尔蒂察岛上，于俄罗斯的一次炮击后发现的。

“在敌方一次炮击后，林业工作人员在霍尔蒂察岛境内发现了这枚危险物品。 赶到现场的国家紧急情况局排爆专家对该区域进行了勘察，并确认该爆炸物为FAB-500炸弹，”救援人员表示。

地形险峻给销毁航空炸弹的工作带来了困难。由于地形特点，特种设备无法抵达发现地点，因此排爆人员不得不徒步穿越数公里茂密的灌木丛。

俄罗斯无人机持续发动袭击的威胁构成了额外的危险。因此，爆破专家为确保自身安全，多次暂停了作业。

在完成爆破作业现场的准备工作后，国家紧急情况部队的排爆人员在严格遵守所有必要安全措施的前提下，成功销毁了这枚FAB-500航空炸弹。

乌克兰国家紧急情况局扎波罗热州分局的新闻处在Facebook上发布了这一消息。

10月30日夜间，俄军再次对第聂伯尔火车站发动袭击。次日清晨，该市再次陷入停电状态：地铁、有轨电车和无轨电车均停运，供水和排水系统则依靠发电机维持运行。

10月30日凌晨，俄罗斯对基辅的袭击造成一人死亡。在首都第聂伯区，因弹片坠落，一栋单层建筑部分倒塌并引发火灾。

10月30日星期五上午，基辅奥博隆区坠落了敌方无人机的残骸。

侵略国俄罗斯再次向乌克兰基辅发射弹道导弹。达尔尼茨基区一处仓库遭击中，引发火灾。 此前，首都各区共传出略多于六次爆炸声。

在基辅第聂伯区，火箭弹袭击后，某住宅小区院内有火箭弹残骸起火。在另一处地址，爆炸冲击波将一栋住宅楼的窗户震碎。

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