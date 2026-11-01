В Херсоне мужчины наступили на мины — их госпитализировали

1 ноября в Днепровском районе Херсона двое мужчин в возрасте 67 и 60 лет пострадали в результате взрывов мин. Один из них получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног, другой — минно-взрывную травму и ранение ноги. Обоих мужчин доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Первый случай произошел примерно в 11:15 в Днепровском районе города. По данным ОВА, 67-летний местный житель наступил на взрывоопасный предмет. После этого мина взорвалась, и мужчина получил несколько ранений. «67-летний житель Херсона наступил на взрывоопасный предмет. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения рук и ног», — отметили в областной военной администрации.

Примерно через час, в 12:15, в том же районе на мине подорвался ещё один мужчина. Пострадавшему 60 лет. Он получил минно-взрывную травму и ранение ноги. Обоих мужчин госпитализировали. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь. Других подробностей об их состоянии областная военная администрация не сообщала.

Местные власти в очередной раз напоминают об опасности взрывоопасных предметов в Херсоне. Мины и другие боеприпасы могут оставаться на земле, в траве, на обочинах и возле поврежденных зданий. Даже предмет, который кажется безопасным, может представлять смертельную угрозу.

Если вы заметили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему и не пытайтесь его переместить. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке в экстренные службы. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

За прошедшие сутки в Херсонской области не зафиксировано обстрелов и попаданий по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Ранее в Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня.

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