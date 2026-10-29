На Херсонщині за минулу добу не зафіксували обстрілів

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Упродовж минулої доби на Херсонщині не зафіксували обстрілів і влучань по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає», – написав він у телеграмі.

За його словами, у середу зі звільнених громад регіону евакуювали шість людей.

Раніше в Олешках розпочалася гуманітарна місія, оголошено припинення вогню.

Тим часом радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках.

Окрім того, Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

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