W ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie chersońskim nie odnotowano ostrzałów ani trafień w obiekty infrastruktury cywilnej i krytycznej. Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Chersoniu Aleksander Prokudin.

„Nie ma ofiar ani rannych wśród ludności cywilnej” – napisał w Telegramie.

Jak podał, w środę z wyzwolonych gmin regionu ewakuowano sześć osób.

Wcześniej w Oleszkach rozpoczęła się misja humanitarna, ogłoszono zawieszenie ognia.

Tymczasem doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszkach.

Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszkach.

W sytuacji w Oleszkach można zastosować model zawieszenia ognia, który jest stosowany w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

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