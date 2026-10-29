W obwodzie chersońskim w ciągu ostatniej doby nie odnotowano żadnych ostrzałów
W ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie chersońskim nie odnotowano ostrzałów ani trafień w obiekty infrastruktury cywilnej i krytycznej. Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Chersoniu Aleksander Prokudin.
„Nie ma ofiar ani rannych wśród ludności cywilnej” – napisał w Telegramie.
Jak podał, w środę z wyzwolonych gmin regionu ewakuowano sześć osób.
Wcześniej w Oleszkach rozpoczęła się misja humanitarna, ogłoszono zawieszenie ognia.
Tymczasem doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszkach.
Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszkach.
W sytuacji w Oleszkach można zastosować model zawieszenia ognia, który jest stosowany w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.