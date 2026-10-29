В Херсонской области за последние сутки обстрелов не зафиксировано

За прошедшие сутки в Херсонской области не было зафиксировано обстрелов и попаданий по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет», — написал он в Telegram.

По его словам, в среду из освобожденных населенных пунктов региона эвакуировали шесть человек.

Ранее в Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня.

Тем временем советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.

Кроме того, Папа Римский позвонил Путину и призвал к перемирию в Олешках.

В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.

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