В Черновцах обломки российского дрона повредили административное здание

1 ноября в Черновцах обломки сбитого российского беспилотника упали на территорию города. В результате было повреждено административное здание, возник пожар, который оперативно локализовали, а один человек получил травмы. Впоследствии силы противовоздушной обороны сбили ещё одну воздушную цель.

Обломки российского беспилотника упали на территорию города. Предварительно, повреждения получило административное здание. После падения обломков там возник пожар, однако его удалось быстро локализовать. «Предварительно, повреждено административное здание. Пожар оперативно локализован», — написал Кличук.

Также мэр сообщил об одном пострадавшем. Информации о состоянии пострадавшего и тяжести его травм в сообщении не было. Позже Кличук добавил, что украинская противовоздушная оборона сбила еще одну вражескую воздушную цель. Обстоятельства падения обломков и масштабы повреждений уточняются. Других подробностей о последствиях атаки мэр пока не сообщал. Об этом сообщил мэр Черновцов Роман Кличук на своей странице в Facebook.

Вечером 26 октября российский беспилотник повредил объект энергетической инфраструктуры в Черновицкой области, из-за чего часть Черновцов осталась без электроэнергии. Перебои с электричеством повлияли на работу общественного транспорта, светофоров и систем водоснабжения.

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