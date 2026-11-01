У Чернівцях уламки російського дрона пошкодили адмінбудівлю

1 листопада у Чернівцях уламки збитого російського безпілотника впали на територію міста. Унаслідок цього пошкоджена адміністративна будівля, виникла пожежа, яку оперативно локалізували, а одна людина отримала травми. Згодом сили протиповітряної оборони збили ще одну повітряну ціль.

Уламки російського безпілотника впали на територію міста. Попередньо, пошкоджень зазнала адміністративна будівля. Після падіння уламків там виникла пожежа, однак її вдалося швидко локалізувати. «Попередньо, пошкоджена адміністративна будівля. Пожежа оперативно локалізована», — написав Клічук.

Також міський голова повідомив про одного травмованого. Інформації про стан постраждалої людини та тяжкість її травм у повідомленні не було. Згодом Клічук додав, що українська протиповітряна оборона збила ще одну ворожу повітряну ціль. Обставини падіння уламків і масштаби пошкоджень уточнюються. Інших подробиць щодо наслідків атаки міський голова поки не повідомляв. Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук на своїй сторінці у Facebook.

Увечері 26 жовтня російський безпілотник пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури в Чернівецькій області, через що частина Чернівців залишилася без електроенергії. Перебої зі світлом вплинули на роботу громадського транспорту, світлофорів і систем водопостачання.

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