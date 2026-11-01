За неделю Россия запустила по Украине почти 2000 дронов и 44 ракеты

1 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что за неделю российские войска выпустили по Украине 1940 ударных беспилотников, более 1580 управляемых авиабомб и 44 ракеты. Среди ракет 36 были баллистическими. Этой ночью под ударом вновь оказалась энергетическая инфраструктура — атаки зафиксировали в четырёх областях, а сотни тысяч семей остались без света.

Россия продолжает атаковать Украину с высокой интенсивностью и пытается воспользоваться нехваткой средств, способных перехватывать баллистические ракеты. «За эту неделю Россия выпустила по Украине 1940 ударных дронов, более 1580 кассетных боеприпасов и 44 ракеты различных типов, из них 36 — баллистические», — отметил президент.

Он подчеркнул, что такое количество ударов создает серьезную нагрузку на украинскую противовоздушную оборону. Особенно сложно перехватывать баллистические ракеты, для уничтожения которых требуются специальные системы и ракеты к ним.

Под ударом вновь оказалась энергетика

Зеленский также сообщил о ночной атаке на энергетическую инфраструктуру. Российские войска наносили удары по объектам в четырёх областях: Днепропетровской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой.

Под ударом оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи. Они обеспечивают электроэнергией жилые дома и другие объекты. После атаки на местах приступили к работе ремонтные бригады, которые восстанавливают поврежденное оборудование и пытаются вернуть свет потребителям.

По словам президента, несмотря на работу энергетиков, без электроснабжения до сих пор остаются сотни тысяч семей. Он поблагодарил всех, кто присоединился к восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Украина ожидает поставки ракет для Patriot

Отдельно Зеленский упомянул о потребности Украины в ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, украинская сторона ежедневно обсуждает этот вопрос с Соединенными Штатами, европейскими странами и другими партнерами, которые могут оказать помощь.

Президент отметил, что в течение месяца США и несколько европейских государств приняли новые решения относительно пакетов поддержки для Украины. В то же время он подчеркнул: важно не только договориться о поставках, но и получить необходимые ракеты как можно быстрее. «Но эти поставки не могут ждать годами», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Россия продолжает разрушать украинскую инфраструктуру и убивать людей. Этой зимой российские войска, как считает президент, будут делать особую ставку на баллистические ракеты. Именно поэтому Украина должна усилить противовоздушную оборону уже сейчас, а не откладывать необходимые решения. В конце обращения Зеленский поблагодарил всех, кто помогает защищать украинское небо. Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

В течение суток 31 октября на фронте произошло 264 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими войсками. Больше всего атак зафиксировали на Покровском направлении — там Силы обороны отразили 55 штурмов. Всего российская армия нанесла 74 авиаудара, сбросила 230 управляемых авиабомб и применила более 6,5 тысячи дронов-камикадзе.

По состоянию на 1 ноября 2026 года общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли около 1 590 270 военнослужащих. Только за последние сутки, по данным Генерального штаба ВСУ, россияне потеряли ещё 2100 человек. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц российской техники и почти тысячу беспилотников.

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