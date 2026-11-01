Россияне нанесли удар по предприятию в Днепре, возник пожар

1 ноября российские войска атаковали промышленное предприятие в Днепре. В результате удара возник пожар. По предварительным данным, люди не пострадали.

По его словам, российские войска нанесли удар по одному из промышленных предприятий города. После удара на территории объекта вспыхнул пожар. «Враг атаковал промышленное предприятие в Днепре. В результате удара возник пожар», — написал Ганжа. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Информации о возможных разрушениях, масштабах пожара и ущербе пока нет.

Детали о последствиях удара уточняются. Информация о причинах возгорания и ходе ликвидации пожара в сообщении главы ОВА не приведена. Об атаке сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале.

Российские войска нанесли удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре Украины. В частности, беспилотники атаковали теплоэлектроцентрали в Киеве и Шостке, а в Днепропетровской области под удар попали четыре электроподстанции и объект газораспределения.

В субботу, 31 октября, часть жителей Киева может оставаться без электроэнергии большую часть суток. Для отдельных очередей графики предусматривают всего до двух часов с электричеством в течение дня.

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