В Чернигове российский дрон нанес удар по приюту для животных, погибла собака

В среду, 28 октября, российские войска атаковали приют «Шаг к животным» в Чернигове. В результате удара погибла одна собака. Для атаки на город россияне применили реактивный беспилотник типа «Бандероль».

Под удар попало коммунальное предприятие «Ветеринарно-стерилизационный центр «Шаг к животным». В результате удара ранения получили три женщины в возрасте 59, 40 и 18 лет, а также были травмированы три кота и одна собака. Еще одна собака погибла.

На территории коммунального предприятия от удара осталась воронка.

«В результате атаки повреждены здания предприятия, в частности выбиты окна. Также в результате попадания погибла одна собака, травмированы три кота и одна собака», — сообщили «Суспильне» в коммунальном предприятии.



undefined

В организации «Крок к животным» обращаются к неравнодушным жителям Чернигова с просьбой приютить животных пострадавшего центра на время проведения ремонтных работ.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в Черниговской области.

Под Одессой РФ нанесла удар дронами по собачьему приюту, вспыхнул пожар.

В Киевской области сгорела часть приюта для бездомных животных «Сириус».

«Белые ангелы» спасли брошенного алабая в опасном районе Дружковки.





Читай нас в