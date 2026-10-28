В Чернигове российский дрон нанес удар по приюту для животных, погибла собака
В среду, 28 октября, российские войска атаковали приют «Шаг к животным» в Чернигове. В результате удара погибла одна собака. Для атаки на город россияне применили реактивный беспилотник типа «Бандероль».
Под удар попало коммунальное предприятие «Ветеринарно-стерилизационный центр «Шаг к животным». В результате удара ранения получили три женщины в возрасте 59, 40 и 18 лет, а также были травмированы три кота и одна собака. Еще одна собака погибла.
На территории коммунального предприятия от удара осталась воронка.
«В результате атаки повреждены здания предприятия, в частности выбиты окна. Также в результате попадания погибла одна собака, травмированы три кота и одна собака», — сообщили «Суспильне» в коммунальном предприятии.
В организации «Крок к животным» обращаются к неравнодушным жителям Чернигова с просьбой приютить животных пострадавшего центра на время проведения ремонтных работ.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в Черниговской области.
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