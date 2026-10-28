Восемь человек пострадали в результате атак российских беспилотников в Сумской области

В течение дня 28 октября в результате российских атак с использованием беспилотников на населенные пункты Сумской области пострадали восемь мирных жителей.

По словам Григорова, это жители Сумской, Шосткинской и Путивльской общин.

В частности, одна женщина и двое мужчин находятся в больницах. Их состояние стабильное. Медики оказывают необходимую помощь. Остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Также он добавил, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеских атак.

Об этом начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил в Facebook.

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