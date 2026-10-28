Osiem osób odniosło obrażenia w wyniku ataków rosyjskich dronów w obwodzie sumskim

W ciągu dnia 28 października w wyniku rosyjskich ataków dronów na gminy w obwodzie sumskim rannych zostało ośmioro cywilów.

Według słów Grigorowa są to mieszkańcy gmin w obwodzie sumskim, szostkińskim i putiwskim.

W szczególności jedna kobieta i dwóch mężczyzn przebywa w szpitalach. Ich stan jest stabilny. Lekarze udzielają im niezbędnej pomocy. Pozostali poszkodowani będą leczeni ambulatoryjnie.

Dodał również, że obecnie trwają prace związane z usuwaniem skutków wrogich ataków.

Informację tę przekazał na Facebooku szef obwodowej administracji wojskowej w Sumach, Oleg Grigorow.

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Obwód sumski przeznaczył kolejne 10 mln hrywien na zakup mobilnych schronów.

W obwodzie sumskim w wyniku wybuchu zginęło dwóch 14-letnich chłopców.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały obwód czernihowski, uszkadzając stację benzynową i pensjonat.

Rosja przeprowadziła atak balistyczny na Kijów w ciągu dnia 24 lipca, choć zazwyczaj takie ataki mają miejsce w nocy. Ekspert uważa, że mogła to być próba wyczerpania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, demonstracja siły lub skutek technicznego opóźnienia w wystrzeleniu rakiet.

Rosyjscy żołnierze zastrzelili ukraińskiego jeńca w obwodzie donieckim.

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