Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował atak dronów na Moskwę w nocy z 28 na 29 października. Według niego takie wydarzenia świadczą o tym, że tak zwana „specjalna operacja wojskowa” musi trwać dalej.

Peskow stwierdził to w komentarzu skierowanym do rosyjskich propagandystów.

„Ataki podczas szczytu Rosja–Afryka po raz kolejny podkreślają, że »SVO« musi trwać” – zaznaczył.

Rzecznik dyktatora, komentując ataki na Moskwę, dodał również, że system obrony przeciwlotniczej działa skutecznie.

Przypomnijmy, że Moskwa znalazła się pod intensywnym ostrzałem dronów.

Dzień wcześniej w nocy w Rosji słychać było wybuchy i płonęły fabryki, a lotniska w Moskwie ograniczyły działalność.

Przypomnijmy, że drony zaatakowały zakład chemiczny Azot w obwodzie tulskim w Rosji.

Tymczasem w Lipiecku rozległy się wybuchy, doniesiono o pożarze w pobliżu lotniska.

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