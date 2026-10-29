Пєсков заявив, що атаки на Москву свідчать про необхідність продовжувати війну

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Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував атаку безпілотників на Москву в ніч проти 29 жовтня. За його словами, такі події свідчать, що так звана «спеціальна військова операція» має тривати.

Про це Пєсков заявив у коментарі російським пропагандистам.

«Атаки під час саміту Росія - Африка вкотре підкреслюють, що «СВО» має тривати», - зазначив він.

Також речник диктатора, коментуючи атаки на Москву, система ППО працює ефективно.

Нагадаємо, Москва опинилася під масованою атакою безпілотників.

Днем раніше у Росії вночі лунали вибухи та горіли заводи, аеропорти Москви обмежили роботу.

Нагадаємо, дрони атакували хімічний завод Азот у Тульській області Росії.

Тим часом у Липецьку пролунали вибухи, повідомляють про пожежу біля аеродрому.

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