+10° Киев +9° Варшава +13° Вашингтон
$ 45.55 € 50.74 zł 11.54
$ 45.55 € 50.74 zł 11.54
+10° Киев +9° Варшава +13° Вашингтон
Новости Война c рф

Песков заявил, что атаки на Москву свидетельствуют о необходимости продолжать войну

UA NEWS 29 Октября 2026 12:47
Песков заявил, что атаки на Москву свидетельствуют о необходимости продолжать войну

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотников на Москву в ночь на 29 октября. По его словам, такие события свидетельствуют о том, что так называемая «специальная военная операция» должна продолжаться.

Об этом Песков заявил в комментарии российским пропагандистам.

 

«Атаки во время саммита «Россия — Африка» в очередной раз подчеркивают, что «СВО» должна продолжаться», — отметил он.

Также пресс-секретарь диктатора, комментируя атаки на Москву, заявил, что система ПВО работает эффективно.

Напомним, Москва подверглась массированной атаке беспилотников.

Днем ранее в России ночью раздавались взрывы и горели заводы, аэропорты Москвы ограничили работу.

Напомним, дроны атаковали химический завод «Азот» в Тульской области России.

Тем временем в Липецке прогремели взрывы, сообщают о пожаре возле аэродрома.

Читай нас в
Загружай наше приложение