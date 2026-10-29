Песков заявил, что атаки на Москву свидетельствуют о необходимости продолжать войну

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотников на Москву в ночь на 29 октября. По его словам, такие события свидетельствуют о том, что так называемая «специальная военная операция» должна продолжаться.

Об этом Песков заявил в комментарии российским пропагандистам.

«Атаки во время саммита «Россия — Африка» в очередной раз подчеркивают, что «СВО» должна продолжаться», — отметил он.

Также пресс-секретарь диктатора, комментируя атаки на Москву, заявил, что система ПВО работает эффективно.

Напомним, Москва подверглась массированной атаке беспилотников.

Днем ранее в России ночью раздавались взрывы и горели заводы, аэропорты Москвы ограничили работу.

Напомним, дроны атаковали химический завод «Азот» в Тульской области России.

Тем временем в Липецке прогремели взрывы, сообщают о пожаре возле аэродрома.

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