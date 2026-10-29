Москва опинилася під масованою атакою безпілотників

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Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кількість безпілотників, які нібито перехопили на підступах до столиці РФ, перевищила 100. Масована атака сталася увечері 28 жовтня та у ніч на 29 жовтня.

У ніч на 29 жовтня столиця Росії зазнала атаки безпілотників. Про це повідомляється в публікації мера міста Сергія Собяніна в Telegram.

За словами Собяніна, сили ППО відбивали атаку на підльоті до Москви, а сумарна кількість нібито перехоплених БпЛА, починаючи з вечора, перевищила сотню.

Зокрема, перше нічне повідомлення від очільника міста з'явилося о 01:05, де йшлося про відбиття атаки 15 безпілотників та роботу екстрених служб на місцях падіння уламків. Надалі Собянін продовжував інформувати про нові збиті дрони в регіоні.

Повітряний напад призвів до суттєвих збоїв у цивільній авіації:

тимчасові обмеження на виліт та прийом повітряних суден запровадили в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковському.

через закриття неба аеропорту Внуково щонайменше два пасажирські літаки, які прямували до Москви з Туреччини, змушені були розвернутися та повернутися в країни вильоту.

Днем раніше у Росії вночі лунали вибухи та горіли заводи, аеропорти Москви обмежили роботу.

Нагадаємо, дрони атакували хімічний завод Азот у Тульській області Росії.

Тим часом у Липецьку пролунали вибухи, повідомляють про пожежу біля аеродрому.

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