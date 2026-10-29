Москва опинилася під масованою атакою безпілотників
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кількість безпілотників, які нібито перехопили на підступах до столиці РФ, перевищила 100. Масована атака сталася увечері 28 жовтня та у ніч на 29 жовтня.
У ніч на 29 жовтня столиця Росії зазнала атаки безпілотників. Про це повідомляється в публікації мера міста Сергія Собяніна в Telegram.
За словами Собяніна, сили ППО відбивали атаку на підльоті до Москви, а сумарна кількість нібито перехоплених БпЛА, починаючи з вечора, перевищила сотню.
Зокрема, перше нічне повідомлення від очільника міста з'явилося о 01:05, де йшлося про відбиття атаки 15 безпілотників та роботу екстрених служб на місцях падіння уламків. Надалі Собянін продовжував інформувати про нові збиті дрони в регіоні.
Повітряний напад призвів до суттєвих збоїв у цивільній авіації:
- тимчасові обмеження на виліт та прийом повітряних суден запровадили в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковському.
- через закриття неба аеропорту Внуково щонайменше два пасажирські літаки, які прямували до Москви з Туреччини, змушені були розвернутися та повернутися в країни вильоту.
Днем раніше у Росії вночі лунали вибухи та горіли заводи, аеропорти Москви обмежили роботу.
Нагадаємо, дрони атакували хімічний завод Азот у Тульській області Росії.
Тим часом у Липецьку пролунали вибухи, повідомляють про пожежу біля аеродрому.