Москва подверглась массированной атаке беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество беспилотников, которые якобы были перехвачены на подступах к столице РФ, превысило 100. Массированная атака произошла вечером 28 октября и в ночь на 29 октября.

В ночь на 29 октября столица России подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщается в публикации мэра города Сергея Собянина в Telegram.

По словам Собянина, силы ПВО отражали атаку на подлете к Москве, а общее количество якобы перехваченных БПЛА, начиная с вечера, превысило сотню.

В частности, первое ночное сообщение от главы города появилось в 01:05, в котором говорилось об отражении атаки 15 беспилотников и работе экстренных служб на местах падения обломков. В дальнейшем Собянин продолжал сообщать о новых сбитых дронах в регионе.

Воздушное нападение привело к существенным сбоям в работе гражданской авиации:

временные ограничения на вылет и прием воздушных судов ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском.

Из-за закрытия воздушного пространства аэропорта Внуково как минимум два пассажирских самолета, следовавших в Москву из Турции, были вынуждены развернуться и вернуться в страны вылета.

Днем ранее в России ночью раздавались взрывы и горели заводы, аэропорты Москвы ограничили работу.

Напомним, дроны атаковали химический завод «Азот» в Тульской области России.

Тем временем в Липецке раздались взрывы, сообщают о пожаре возле аэродрома.

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