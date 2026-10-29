Moskwa znalazła się pod intensywnym atakiem dronów

Burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin oświadczył, że liczba dronów, które rzekomo przechwycono na przedpolach stolicy Rosji, przekroczyła 100. Masowy atak miał miejsce wieczorem 28 października oraz w nocy z 28 na 29 października.

W nocy z 28 na 29 października stolica Rosji stała się celem ataku dronów. Informację tę podał burmistrz miasta Siergiej Sobianin w swoim poście na Telegramie.

Według Sobianina siły obrony powietrznej odparły atak na podejściu do Moskwy, a łączna liczba rzekomo przechwyconych dronów od wieczora przekroczyła sto.

W szczególności pierwsza nocna wiadomość od burmistrza pojawiła się o godz. 01:05 i dotyczyła odparcia ataku 15 dronów oraz działań służb ratowniczych w miejscach upadku szczątków. Następnie Sobianin nadal informował o kolejnych zestrzelonych dronach w regionie.

Atak z powietrza spowodował poważne zakłócenia w lotnictwie cywilnym:

na lotniskach Wnukowo, Domodiedowo i Żukowskie wprowadzono tymczasowe ograniczenia dotyczące startów i lądowań statków powietrznych.

z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad lotniskiem Wnukowo co najmniej dwa samoloty pasażerskie, które leciały do Moskwy z Turcji, zostały zmuszone do zawrócenia i powrotu do krajów wylotu.

Dzień wcześniej w nocy w Rosji słychać było wybuchy i płonęły zakłady przemysłowe, a lotniska w Moskwie ograniczyły swoją działalność.

Przypomnijmy, że drony zaatakowały zakład chemiczny „Azot” w obwodzie tulskim w Rosji.

Tymczasem w Lipiecku rozległy się wybuchy, doniesiono o pożarze w pobliżu lotniska.

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