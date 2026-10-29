Delegacja ukraińska pod przewodnictwem pełnomocnika Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinetsa wyruszyła w kierunku tymczasowo okupowanych Oleszok w obwodzie chersońskim. Poinformował o tym przewodniczący frakcji „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia.

Delegacja będzie monitorować przebieg operacji humanitarnej w mieście.

„Ukraińska delegacja pod przewodnictwem rzecznika praw człowieka Dmytro Lubinetsa wyruszyła dziś w kierunku Oleszok” – poinformował.

Polityk wyjaśnił, że ukraiński zespół będzie obserwował rozwój wydarzeń i „informował o przebiegu operacji, gdy tylko pojawi się łączność”.

Wcześniej w Oleszach rozpoczęła się misja humanitarna, ogłoszono zawieszenie ognia.

Tymczasem doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszach.

Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszkach.

W sytuacji w Oleszkach można zastosować model zawieszenia ognia, który jest stosowany w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Czytaj nas na