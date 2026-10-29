Delegacja ukraińska wyruszyła w kierunku okupowanych Oleszok
Delegacja ukraińska pod przewodnictwem pełnomocnika Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinetsa wyruszyła w kierunku tymczasowo okupowanych Oleszok w obwodzie chersońskim. Poinformował o tym przewodniczący frakcji „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia.
Delegacja będzie monitorować przebieg operacji humanitarnej w mieście.
„Ukraińska delegacja pod przewodnictwem rzecznika praw człowieka Dmytro Lubinetsa wyruszyła dziś w kierunku Oleszok” – poinformował.
Polityk wyjaśnił, że ukraiński zespół będzie obserwował rozwój wydarzeń i „informował o przebiegu operacji, gdy tylko pojawi się łączność”.
Wcześniej w Oleszach rozpoczęła się misja humanitarna, ogłoszono zawieszenie ognia.
Tymczasem doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszach.
Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszkach.
W sytuacji w Oleszkach można zastosować model zawieszenia ognia, który jest stosowany w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.