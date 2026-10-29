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Украинская делегация отправилась в сторону оккупированных Олешек

UA NEWS 29 Октября 2026 11:58
Украинская делегация отправилась в сторону оккупированных Олешек

Украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем отправилась в сторону временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Об этом сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Делегация будет следить за ходом гуманитарной операции в городе.

 

«Украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцем сегодня выехала в направлении Олешек», — сообщил он.

Политик пояснил, что украинская команда будет наблюдать за ходом событий и «сообщать о ходе операции, как только появится связь».

Ранее в Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня.

Тем временем советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.

Кроме того, Папа Римский поговорил по телефону с Путиным и призвал к перемирию в Олешках.

В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.

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