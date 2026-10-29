Российский беспилотник атаковал общежитие профессионального училища в Днепре

Российские военные атаковали с помощью беспилотника общежитие одного из профессионально-технических училищ в Днепре. После удара загорелись несколько комнат на верхнем этаже здания. По предварительным данным, никто не пострадал — люди находились в укрытии.

Российская армия продолжает атаковать Днепр. На этот раз под удар попало общежитие одного из профессионально-технических училищ города. В результате попадания возник пожар. «Россияне не прекращают атаки на Днепр. Нанесли удар беспилотником по общежитию одного из ПТУ. Загорелись несколько комнат на верхнем этаже», — написал он.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На момент удара люди находились в укрытии, что помогло избежать жертв. Удар вызвал пожар в жилом здании, где проживают люди. Информации об окончательных масштабах повреждений пока нет. Также пока не сообщалось о других последствиях атаки.

Информацию о пострадавших и разрушениях могут уточнить после обследования места удара и ликвидации пожара. Об атаке сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«Укрзализныця» уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры. По данным компании, на вокзале заранее объявили воздушную тревогу, а после обнаружения повышенной опасности пассажиров электропоезда, который должен был следовать в Запорожье, начали эвакуировать. До момента удара оставалось более 10 минут.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

В Днепре после российского удара вспыхнул пожар на предприятии.





Читай нас в