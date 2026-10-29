Военно-воздушные силы опровергли фейк РФ об ударе по вокзалу в Днепре

После российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре российские пропагандисты начали распространять утверждения о том, что разрушения якобы были вызваны украинской противовоздушной обороной. Воздушные силы ВСУ опровергли эти заявления и обнародовали фотографию обломков российского реактивного беспилотника, найденных прямо на перроне. В военном ведомстве подчеркнули, что такие сообщения являются попыткой переложить ответственность за атаку на Украину.

После очередной российской атаки на Днепр в информационном пространстве начали распространяться сообщения о якобы причастности украинской ПВО к разрушениям на железнодорожном вокзале. Воздушные силы ВСУ назвали такие утверждения фейком и опубликовали фотодоказательство в подтверждение своей позиции. На снимке видны обломки российского реактивного беспилотника, лежащие непосредственно на перроне вокзала. Именно эту фотографию военные привели в качестве доказательства того, что на территории железнодорожного объекта упал российский дрон.

В военном ведомстве заявили, что российская сторона пытается использовать последствия собственной атаки для распространения дезинформации. По словам военных, такие сообщения призваны отвлечь внимание от действий российской армии и возложить вину за гибель и ранения гражданских лиц на Украину. «Цель оккупантов очевидна и неизменна — циничное оправдание собственных военных преступлений, запугивание украинцев и попытки переложить ответственность за гибель мирных жителей», — подчеркнули в Воздушных силах.

Российская пропаганда пытается переложить ответственность

В Воздушных силах отметили, что обвинения в адрес украинской ПВО являются частью информационной кампании России после ударов по украинским городам. Такие заявления могут создавать ложное впечатление, будто повреждения гражданских объектов вызваны украинскими военными, а не российскими атаками.

В то же время обнародованная фотография подтверждает наличие обломков российского беспилотника на перроне, но сама по себе не раскрывает всех обстоятельств удара. Для полного выяснения деталей важно учитывать также данные расследования и сообщения соответствующих служб. «Это очередное доказательство того, что целью врага является именно мирная инфраструктура и люди», — заявили в Воздушных силах.

Военные призвали украинцев не распространять непроверенные сообщения и пользоваться информацией из официальных и надежных источников. Особенно это важно после обстрелов, когда в сети быстро появляются неподтвержденные версии событий. Воздушные силы подчеркивают: заявления российской пропаганды не стоит воспринимать как достоверную информацию без проверки. В случае с ударом по вокзалу в Днепре военные обнародовали фотографию обломков российского реактивного беспилотника, чтобы опровергнуть версию о якобы причастности украинской ПВО. Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

Напомним, 29 октября оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре.

Укрзализныця уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры. По данным компании, на вокзале заранее объявили воздушную тревогу, а после обнаружения повышенной опасности пассажиров электропоезда, который должен был следовать в Запорожье, начали эвакуировать. До момента удара оставалось более 10 минут.

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