76-летнего бывшего лидера мурманских коммунистов обвинили в работе на разведку Украины

В России силовики предъявили обвинение в государственной измене бывшему заместителю председателя Мурманской областной думы и экс-руководителю фракции КПРФ 76-летнему Геннадию Степахно.

По данным управления ФСБ, политик, позиционировавший себя как противник войны, якобы сотрудничал с военной разведкой Украины. Спецслужба утверждает, что он использовал свою должность для сбора и передачи данных о работе регионального правительства и местных инженерных объектов.

Согласно версии местных источников, основанием для уголовного преследования могла стать передача им родственнику за рубежом информации о строительстве фармацевтического завода с участием Индии.

Суд уже поместил Степахно под стражу. Впрочем, о его задержании стало известно ещё в начале октября. Обвиняемый является одним из самых пожилых депутатов-коммунистов региона, где работал на протяжении четырёх созывов подряд.

Источник: «Интерфакс».

На временно оккупированной территории Запорожской области российский оккупационный суд приговорил местного школьного работника к 13 годам колонии строгого режима. Мужчину обвинили в шпионаже в пользу Украины.

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил четырёх жителей оккупированного Мелитополя по делу о взрывах и покушениях на представителей оккупационных властей. 38-летний Игорь Гаранин получил пожизненное заключение, а ещё трое обвиняемых — по 25 лет колонии. В ходе судебного процесса все четверо заявляли о пытках и давлении со стороны следствия.

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